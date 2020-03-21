〈熱門股〉日本電產加碼 超眾股價重回200元 周漲逾1成

受疫情恐慌蔓延，台股本周跌多漲少，散熱大廠超眾 (6230-TW) 在日本電產株式會社 (Nidec) 積極逢低加碼進場下，股價在大盤一片慘綠中逆勢上漲，回升至 200 元，重回月線，周漲幅 14.7%。

日本電產 2018 年 11 月入股超眾，累計至去年底、不到 1 年時間，持股張數從 42320 張提高至 46175 張，持股比率從 49.01% 攀升至 53.48%，增加 4.47 個百分點，近期更穩定增加持股，據最新資料顯示，日本電產截至今年 2 月，對超眾持股比例已達 56.92%。

超眾中國廠區分別為昆山及重慶廠，由於受疫情影響，中國廠區延後復工，將影響本季營運表現，不過，隨著復工率逐步提升，第 2 季營運可望回溫：另外，超眾還有台北三重廠，三重廠熱板月產能約 100 萬片，雖然產能較其他散熱廠小，但不受疫情影響維持出貨。

超眾看好未來手機均熱導板 (VC)、散熱模組等需求，預計 7 年內投資 4 兆元越南盾 (約新台幣 52.72 億元) 赴越南生產，超眾指出，因應未來 5G 手機散熱需求，擴充產能會先滿足既有客戶，再滿足未來訂單需求，中長期會看到綜效顯現。

超眾 2 月營收 3.71 億元，月減 38%、年減 24.1%；累計前 2 月營收 9.7 億元，年減 20.8%。