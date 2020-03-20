全新去年純益年增近3成 EPS 2.79元 創新高

砷化鎵廠全新 (2455-TW) 今 (20) 日公告財報，去年稅後純益 5.14 億元，年增 29.5%，每股純益 2.79 元，其中稅後純益創下近 4 年新高，每股純益則為歷史新高，展望今年，仍看好 5G 是今年成長動能。

全新去年第 4 季合併營收 7.43 億元，季增 6.49%、年增 20.21%，毛利率 38.73%，季減 2.17 個百分點、年減 2.69 個百分點，營益率 25.02%，季減 2.41 個百分點、年減 1.08 個百分點，稅後純益 1.26 億元，季減 17.64%、年減 11.98%，每股純益 0.68 元。

累計去年全新合併營收 25.3 億元，年增 22.7%，毛利率 40.87%，年增 3.31 個百分點，營益率 25.64%，年增 3.15 個百分點，稅後純益 5.14 億元，年增 29.5%，每股純益 2.79 元。

全新昨也公告擬買回自家股票 5000 張，執行庫藏股，買回期限為 3 月 20 日至 5 月 19 日，買回區間為 58-108 元，並通過去年盈餘分配，每股擬配 2.5 元現金股利，以今日收盤價 67.3 元計算，現金殖利率約 3.71%。

面對肺炎疫情蔓延全球，法人認為，台砷化鎵廠因產能皆在台灣，在生產、供應鏈受影響有限，雖然下游組裝廠返工狀況影響客戶需求，短期訂單能見度降低，但長期營運而言，今年 5G 仍是主力成長動能。