3月外銷訂單估再減40億美元 資通訊、塑橡膠製品影響最重

經濟部今 (20) 日公布 2 月外銷訂單不如預期，展望未來，經濟部統計處處長黃于玲表示，根據廠商反饋，疫情影響將延續至 3 月，影響金額達 37-42 億美元，其中又以資通訊、塑橡膠製品影響最重，預期第 1 季外銷訂單累計將落在 975-990 億美元，季減 27-28.1%、年減 8.3%-9.7%。

黃于玲表示，2 月原預期受疫情影響外銷訂單金額為 30-35 億美元，但實際金額為 49.6 億美元，較預期擴大，預估疫情仍將 3 月外銷訂單約 37-42 億美元，3 月外銷訂單將達 335-350 億美元，月增 16.8%-22%、年減 9.3%-13.2%。

以主要接單類別來分，黃于玲指出，資通訊產品受影響最深，占比達 65.1%，因 9 成產能在中國，影響金額恐超過 20 億美元，其次則為塑橡膠製品占比 6.1%，其餘類別電子產品、光學器材、基礎金屬、機械、化學品等，占比分別為 2.7%、2.6%、3%、5.8%、1.8%。

黃于玲進一步指出，根據廠商在 3 月 9 日至 3 月 17 日回饋表示，2 月訂單受限於生產端人員調度、缺工、缺料、貨運問題，3 月狀況逐步改善，但依當時情況納入肺炎疫情影響，預期第 1 季疫情累計影響外銷訂單約 90-95 億美元。

黃于玲表示，隨著疫情變化，未來不確定性仍大，但也從前 2 月數據可發現因海外生產比重降低，國內生產比重小幅增加，推測可能是廠商將部份產能移回台灣或轉單效應，累計前 2 月外銷訂單為 639.81 億美元，其中海外訂單達 288.81 億美元、年減 16.6%，國內訂單則達 351.11 億美元、年增 1%。