國安基金出馬 該是找超跌股的時候了

台股連日重挫，甚至一度跌破 10 年線與 9,000 點大關，但受到國安基金宣布進場護盤的激勵之下，今日反彈上漲 552 點。萬寶週刊王榮旭分析師表示，依照過去國安基金進場的經驗，台股目前已來到相對低檔，對長線資金有吸引力，大型產業龍頭股，更是「進可攻退可守」的標的。

國安基金激勵奏效 短線跌深加大台股反彈動力

萬寶週刊王榮旭分析師表示，台股今年以來大跌 2,763 點，跌幅達 23%；如果從今年最高點 12,197 點跌到 3 月 19 日的低點 8,523 點，更是大跌了 3,674 點、跌幅達到三成。

短線跌深本來就醞釀技術反彈，這讓護盤的效果更加地擴大，而台股究竟是否已到低點? 萬寶週刊王榮旭分析師指出，依照過去歷史經驗，雖然國安基金 6 次護盤，沒有一次是宣布在最低點，但每一次都獲利出場，可見這裡已經是相對低檔，對長線資金有吸引力。

搶反彈策略除了跌得越深、彈力越強之外，選擇大型股好進好出，也比較沒有流動性的問題，最好是挑產業龍頭股，可以買第一名為何要買第二名？另外，體質好的企業也通常是護盤基金點火的對象，進可攻退可守。例如前一日在專欄中所提及的台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)，兩者分別是晶圓代工及 IC 設計的龍頭股。

龍頭股帶量反彈 超跌個股值得留意

台積電這波跌到 235.5 元之後，爆出了 16 萬張的天量、拉下影線，顯然有特定資金開始進場承接，今天出現了一根帶量的跳空長紅棒、站回 5 日線，就形成島狀反轉型態，下個星期如果不吃回今天的長紅 K 棒，這裡就是小趨勢的轉折點。

至於聯發科，這一波股價大跌四成，最低來到 273 元，也爆出了 2 萬 5 千張的大量。今年估計 EPS 大約 20 元，本益比修正到只剩 14 倍，對比 IC 設計股王信驊 (5274-TW)、股后矽力 (6415-TW)，本益比皆高達 30 倍，聯發科顯得被低估了。

股價跌過頭的還有欣興 (3037-TW)，去年 EPS 約 2.3 元，今年就算業績下修，獲利也不至於比去年差。股價這一波從 50.3 元跌到 23.65 元，已經超過腰斬，何況欣興每股淨值還有 29.45 元，實在委屈；而欣興的配息率如果達到七成的話，殖利率更有機會超過 5%。

另外像是京元電 (2449-TW)，已經宣布配現金息 1.8 元，殖利率更是高達 5.7%，估計今年 EPS 可以達到 3.2 元，本益比目前也只有 10 倍左右。

台股因為這一波大幅下修之後，造成個股的本益比降低、殖利率提高，在目前全球央行聯手降息的情況之下，未來將「錢滿為患」，最後資金必然流向低本益比、高殖利率的股市。

還有更多的個股資訊，都會在王榮旭相關粉絲團上陸續跟讀者報告，歡迎讀者免費加入。

立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

投資總舖師王榮旭 FB 粉絲團

http://bit.ly/2KGYiSg

投資總舖師王榮旭 Line 粉絲團

https://line.me/ti/p/@marbo888

投資總舖師王榮旭 telegram 粉絲團

https://t.me/marbo888

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險