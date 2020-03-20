〈六福啟動資產活化〉二大土地將開發 六福客棧原址改建酒店式商辦 明年Q1動工

連鎖旅遊飯店集團六福 (2705-TW) 董事長莊豐如今 (20) 日宣布，集團「資產活用」計畫正式啟動，100% 持有的土地包括台北市長春段、新竹關西鎮土地等都將提前在今年開始進行興建和開發計畫，其中預計投入約 15 億元將長春段土地發展成酒店式商辦，明年第 1 季動工，最快 2-3 年後完工營運，未來視市場變化出租或出售。

六福客棧拆除後，基地面積約 380 坪，六福規劃，長春段土地將興建成全新鋼骨結構 A 級商辦大樓，地下 5 層、地上 21 層，總樓地板面積 6200 坪以上，內部為酒店式商辦，提供六福物業管理服務，包括飯店主廚駐點的餐廳、視訊會議室、健身房、24 小時商務中心和專業秘書服務等。

莊豐如說明，雖住宅價格較高，但發展成商辦有助集團整體發展策略，且考量資產流動性，商辦可更具彈性。

莊豐如進一步表示，六福客棧在南京松江商圈屹立 48 年，長時間見證整個商圈發展，近年觀察到此區商辦大樓空租率不到 5%，區內可開發土地數量較少，周遭建物屋齡多是 30-50 年的中古辦公大樓，再加上看好台商回流加快，預料未來幾年高級商辦供給將短缺。

莊豐如也透露，不排除在未來完工後的商辦大樓中，其中幾個樓層導入飯店經營。