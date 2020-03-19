凌巨連二年虧損每股虧0.45元 擬配0.1元現金股利

中小尺寸面板廠凌巨 (8105-TW) 今 (19) 日公告去年財報，第 4 季受大環境景氣不佳、認列 5.84 億元資產減損影響，單季轉虧，也拖累去年全年稅後虧損 20.09 億元，連兩年虧損，每股虧損 0.45 元，另外董事會也通過去年盈餘分配，每股擬配發 0.1 元現金股利，以今日收盤價 7.28 元計算，現金殖利率約 1.37%。

凌巨去年第 4 季合併營收 21.09 億元，季減 7.98%、年減 0.54%，毛利率 7.39%，季減 4.38 個百分點、年增 0.08 個百分點，營益率 -10.09%，加上去年第 4 季認列資產減損 5.84 億元、業外匯兌損失約 5000-6000 萬元，稅後虧損 9.21 億元，每股虧損 2.09 元。

累計凌巨去年營收 88.14 億元，年減 10.9%，毛利率 8.69%，年減 2.93 個百分點，營益率 -3.97%，稅後虧損 20.09 億元，較前年虧損擴大，每股虧損 0.45 元。

展望今年，凌巨表示，目前中國廠區復工狀況優於預期，正加緊趕工出貨，部分 2 月訂單遞延至 3 月出貨，3 月訂單則遞延至 4、5 月出貨，但也強調隨著疫情持續在全球蔓延，今年營運不確定性仍大。