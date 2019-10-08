鼎炫Q3營收4.94億元創今年新高 年增13.35%

鼎炫 - KY(8499-TW) 積極整合製程並全力擴張 EMI 材料產能及應用，第 3 季營收走高，鼎炫今 (8) 日公布 9 月營收為 1.62 億元，年減 1.04% ，第 3 季營收 4.94 億元，創今年新高，季增 7.92%，年增 13.35%，前 9 月營收 13.48 億元，年增率 23.07%。

鼎炫營收成長，主要受惠電子業傳統出貨旺季，全球主要品牌廠商陸續發表新產品，帶動筆電、平板等 EMI 材料應用領域出貨保持良好動能，隨著電子產品朝輕薄短小、多功能、高頻高速化與 5G 技術發展，對電磁屏蔽、複合材料及散熱等產品規格提升，有助創造 EMI 材料事業良好接單。

鼎炫去年底完成重慶川揚廠產能擴增計畫，並導入模切加工自動化生產，整體產能稼動率隨著主要客戶備貨力道同步提升，帶動 EMI 材料銷售較去年同期成長、占整體營收比重也提高至約 6 成水準。

鼎炫仍積極拓展智能衡器市場滲透率表現，除南京智慧農貿、及外銷全球大型連鎖超市 ODM 代工訂單持續出貨，今年也陸續推出動態檢重秤、電動叉車秤等多款衡器新產品。

展望 2019 年第 4 季，鼎炫 - KY 看好 EMI 材料及衡器事業步入傳統出貨旺季，有助挹注整體營運成長，一方面，EMI 材料事業今年整體接單及出貨表現有望優於去年水準，集團仍持續專注投入新款 EMI 材料研發以瞄準 5G、散熱材料應用，並發揮材料研發、自動化模切加工及銷售服務等垂直整合優勢，有望切入新客戶、新應用領域；此外，鼎炫衡器事業仍積極拓展外銷 ODM 與自有品牌 T-Scale 銷售，在政策有利因素之下，將有助於加速溫州及廈門等地區農貿訂單出貨。