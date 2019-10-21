凌巨董事長田村隆幸出任 續朝高值化商品發展

中小尺寸廠凌巨 (8105-TW) 今 (21) 日公布重訊表示，因改派法人代表，董事會推選新任董事長，由日本凸版集團商業策略部總經理田村隆幸出任，凌巨表示，董事長調整不影響營運、發展方向，未來將持續朝高值化商品布局。

凌巨大股東日商凸版集團因改派法人代表，今舉行董事會，重新推選新任董事長，由日本凸版集團商業策略部總經理田村隆幸接任，而原董事長遠藤仁則因尚有其他任務，將轉任集團其他職務。

凌巨表示，董事長調整不影響營運，未來發展方向仍以高值化、利基型產品為主，且田村隆幸對公司業務熟悉，2016 年也參與凌巨經營權由華映轉移給 ORTUS 的相關事宜。

今年 2 月凌巨母公司 ORTUS TECHNOLOGY 正式併入凸版集團，凌巨也成凸版集團的子公司，凌巨表示，日本凸版集團為日本百年企業，預期在集團知名度、資源、技術加值下，可望拓展日本、海外市場，目前除了車載、工控外，也開始布局教育相關市場。

展望未來，凌巨表示，整體大環境不確定性仍大，對第 4 季仍保守，將以高價值產品為外來發展重心，9 月合併營收達 7.24 億元，月減 3.6%、年減 16.08%，累計第 3 季合併營收達 22.93 億元，季減 7.44%、年減 12.44，累計今年前 9 月合併營收 67.05 億元，年減 13.67%。