〈華碩法說〉疫情衝擊PC、零組件出貨 Q1營收估年減3成

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (18) 日舉辦線上法說，展望今年，華碩表示，受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，預估第 1 季個人電腦出貨將季減 40%，零組件出貨量則季減 5%，法人則估華碩 3 月營收將持平 2 月，整體第 1 季品牌營收將年減 3 成以上。

華碩共同執行長許先越表示，肺炎是今年上半年產業最大的黑天鵝，短期將嚴重影響產業，但華碩將把員工健康、客戶需求擺在優先順位，不過也在肺炎危機中看到機會，包含居家工作、居家學習需求。

許先越進一步指出，肺炎短期影響人員採購、物流運輸，中長期將影響歐美消費市場，但因為目前各國防疫措施不同，影響尚待觀察，不過隨著去年貿易戰、疫情，將加速分散供應鏈風險、並強化自動化產線建置。

許先越表示，因 2 月供應鏈產出受疫情影響，預期 3-4 月出貨將有較大衰退，但供應鏈陸續復工，預估 3 月底復工率將達 100%，若疫情為持續延燒，法人認為，華碩第 2 季營運將優於第 1 季或持平去年同期，

財務長吳長榮則表示，因近期國際金融市場變動較大，預期第 1 季營運也將面臨業外匯率損失。

華碩也宣布去年股利政策，擬配發 14 元現金股利，以今日收盤價 186 元計算，殖利率約 7.5%。