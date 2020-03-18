大聯大去年純益年減13.5% EPS 3.84元 創三年新低

半導體通路商大聯大 (3702-TW) 今 (18) 日公告去年財報，去年第 4 季稅後純益 17.35 億元，季減 2.81%，年增 8.51%，每股稅後純益 1.03 元；去年稅後純益 64.53 億元，年減 13.53%，每股稅後純益 3.84 元，創三年來新低。

大聯大去年第 4 季營收 1457.72 億元，季增 3.52%，年增 10.58%，毛利率 3.97%，季減 0.22 個百分點，年減 0.39 個百分點，營益率 1.66%，季減 0.15 個百分點，年減 0.27 個百分點，稅後純益 17.35 億元，季減 2.81%，年增 8.51%，每股稅後純益 1.03 元。

大聯大去年營收 5276.01 億元，年減 3.22%，毛利率 4.25%，年減 0.08 個百分點，營益率 1.82%，年減 0.12 個百分點，稅後純益 64.53 億元，年減 13.53%，每股稅後純益 3.84 元。

大聯大第 4 季迎來全年最高峰，但因上半年受貿易戰影響，全年營收、純益均呈年減態勢，展望今年，大聯大受惠各國 5G 陸續商轉，基地台需求明朗，將是今、明年主要成長動能，可望逐步補足少掉代理德儀產品的營收缺口。