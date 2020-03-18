力致去年EPS 3.11元 登10年新高 擬配息1.5元

散熱廠力致 (3483-TW) 今 (18) 日公布去年財報，受惠去年下半年筆電產品價格提升，帶動獲利上揚，去年第 4 季稅後純益 5800 萬元，季減 43.6%、年增 1 倍，每股純益 1.02 元；去年純益 1.75 億元，年增 312.36%，每股純益 3.11 元，寫 10 年新高。

力致董事會今日決議擬配息 1.5 元，包括現金股利 0.5 元及盈餘轉增資配股 1 元，若以今日收盤價 35 元計算，現金殖利率約 1.4 %。

力致去年營收 48.3 億元，年增 10.45%；毛利率 19.38%，年增 4.49 個百分點；營利率 4.85%，年增 3.99 個百分點；稅後純益 1.75 億元，年增 312.36%，每股純益 3.11 元。

力致去年第 4 季營收 12.66 億元，季減 10%、年增 4.9%；毛利率 22.5%，季減 0.77 個百分點、年增 3.95 個百分點；營利率 6.9%，季減 2.84 個百分點、年增 2.12 個百分點；稅後純益 5800 萬元，季減 43.6%、年增 100%，每股純益 1.02 元。

法人表示，力致中國重慶、四川與蘇州廠，儘管受武漢肺炎疫情影響，本季營運有壓，但因切入手機熱板、5G 基站等市場，加上筆電產品業務穩定，下半年營運可望回升。