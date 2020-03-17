台灣三星攜悠遊卡推Samsung Pay 使用活躍度上看7成

台灣三星今 (17) 日宣布，與悠遊卡公司合作的 Samsung Pay 悠遊卡正式開通，共支援 19 款三星 Galaxy 機型，目前僅支援普通卡及學生卡，台灣三星電子企業創新與商用解決事業部副總經理李元榮表示，Samsung Pay 悠遊卡是台灣首個可下載、加值、扣款都能一機完成的解決方案，目標 Samsung Pay 使用者月活躍度提升至 70%。

李元榮指出，三星已提供的 Samsung Pay 服務，全台市占率高達 8 成，且全台 30 多萬台刷卡機中，99% 都能使用 Samsung Pay，不過缺少交通領域，據資策會統計，台灣行動支付普及率 2025 年上看 90%，預期 Samsung Pay 透過與悠遊卡的合作，使用者活躍度將從目前的 50% 提升至 70%。

悠遊卡董事長陳亭如表示，由於普通卡、學生卡涵蓋最廣，因此這回 Samsung Pay 悠遊卡僅先提供普通卡與學生卡，未來愛心卡、敬老卡、市民卡等特殊卡，因牽涉地方政府，未來也不排除與各縣市政府討論。

陳亭如表示，全台共 17 萬個優遊卡支付據點，Samsung Pay 悠遊卡開通後，皆能使用，此外，Samsung Pay 悠遊卡除綁定普通卡、學生卡外，也可設定定期月票 1280 元，且也可透過 Samsung Pay 信用卡進行線上加值。