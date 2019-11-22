繼台虹、燿華後 柏承擬投資18.3億元赴江蘇設新廠

由於華東、華南限污、限排管理趨嚴，也讓台商 PCB 廠另覓有利生產基地，柏承科技 (6141-TW) 今 (22) 日決議，由子公司昆山柏承公司赴南通廬山投資設立新 PCB 廠，預計明年春天動工，預計總投資額為 6000 萬美元(約合新台幣 18.3 億元)。

柏承科技此一決議，主要是在關閉廣東惠陽廠後，由於昆山廠雖有 25-30 平方呎的 HDI 製程 PCB 廠，但受限地方環保法規趨嚴，排放也受限制，難有產能擴張空間，因此決議赴南通廬山投資。

柏承科技主管說，此一在南通的投資案總金額達 6000 萬美元，預計開發生產項目為 HDI 及軟硬結合板產品，土木工程會在明年春天動工。

目前在中國設廠的 PCB 台廠，包括在南通投資的台虹 (8039-TW)，台虹在南通如東縣投資新台幣 10 億元設廠，新廠今年第 3 季完工，第 3 季末逐步移入設備，2020 年開始貢獻營收。

而燿華電子 (2367-TW) 則在南通通州技術開發區設廠，主要取代上海被徵收的展華電子產能，燿華江蘇南通投資設立的新廠，預計今年底完工，2020 年第 1 季量產，可銜接上海展華廠生產，月產能為每月 90-100 萬呎，高於目前現有上海展華廠產能。

PCB 台廠目前在舊廠發展受限，如定穎 (6251-TW) 則在昆山廠外，於湖北黃石設立新廠並已投產，以生產光電板為主，廠區規劃產能每月 640 萬平方呎，2017 年 9 月投產，目前產能每月 100 萬平方呎，去 (2018) 年下半年轉盈，且由於採用高度自動化生產，毛利率達 20% 以上。