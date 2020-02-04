亞太電去年稅後虧損51.62億元 每股虧1.78元

亞太電 (3682-TW) 今 (4) 日公布自結數，由於前年本業認列所得稅利益，加上去年行動通路環境持續競爭，去年第 4 季稅後虧損 12.3 億元，較去年第 3 季小幅收斂、比前年同期增加，每股淨損 0.43 元；全年稅後虧損 51.62 億元，也較前年擴大，每股淨損 1.78 元。

亞太電去年 12 月營收 11.43 億元，年減 2.44%；稅前虧損 3.74 億元，年增 18.05%；稅後虧損 3.88 億元，年減 3.96%，每股虧損 0.14 元。

亞太電去年第 4 季營收 36.97 億元，季減 0.24%、年減 0.67%；稅前虧損 12.08 億元，較去年第 3 季、前年同期小幅收斂；稅後虧損 12.3 億元，較去年第 3 季小幅收斂、比前年同期增加，每股虧損 0.43 元。

亞太電去年全年營收 142.46 億元，年減 2.2%；稅前虧損 51.45 億元，較前年增加；稅後虧損 51.62 億元，較前年擴大，每股虧損 1.78 元。

亞太電指出，將全力衝刺 5G 事業，依據不同產業特性與各產業應用服務供應商合作，來布局垂直領域，可望推升 ICT、IoT 等數位經濟業務成長，此外，因應中國武漢肺炎疫情蔓延，許多學校延後開學，推升視訊需求，法人表示，疫情期間亞太電的雲端視訊平台申請量可望較過去增加 2 成以上。