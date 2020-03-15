驗證分析廠訂單滿到上半年 全年業績年增上看1成

武漢肺炎衝擊全球經濟，但各國布建 5G 腳步不停歇，且半導體先進製程趨勢確立，推升通訊產品驗證、材料分析需求走揚，台廠閎康、宜特在手訂單均已達 6 月，今年營運將持穩向上。

各國 5G 陸續商轉，帶動基地台、手機產品迎來換新潮，各品牌廠為了加速產品上市時間，同時兼顧穩定性，均尋求驗證分析業者協助；閎康即表示，儘管現今有疫情影響，但 5G 趨勢不變，客戶為搶市場先機，採包機方式與公司合作，RA 檢測訂單已滿載到 6 月。

宜特訂單同樣看至 6 月，其中 5G 因技術規格提升，晶片、零組件等均需透過驗證分析，確保出貨品質，下半年美系手機大廠訂單也在洽談中。

隨著半導體產業持續投入先進製程、高階封裝技術比重提升，機構件微小化下，MA 因具備快速檢視晶片結構、分析材料穩定性，需求急速上升，加上晶圓代工龍頭台積電自身測試產能有限，多把訂單外包。

閎康認為，今年 MA 受惠台灣晶圓廠往先進製程推進，加上新成立的日本名古屋實驗室已接獲日系車廠大單，業績可望翻倍增加。

展望今年，閎康受惠 MA、RA、FA 需求強勁，營運可望續創新高，法人估營收年增上看 2 成；宜特則因有 2 成營收為非驗證分析產品，營收年增約 1 成。

驗證分析包括 MA(材料分析)、RA(可靠度分析)、FA(故障分析)，其中，閎康三大產品線營收比重均占 3 至 4 成；宜特則以 RA 為主，比重 4 成，MA 與 FA 合計約 4 成，其餘 2 成是非驗證分析產品。