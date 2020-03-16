疫情擴大安控業面臨斷鏈壓力 業者吃不消喊漲 昇銳開第一槍

繼美中貿易戰後，中國爆發武漢肺炎病毒疫情，市場原預期，有助安控產業加速轉單效應，不過，隨著肺炎疫情擴大，上游復工狀況不如預期、供應鏈失衡，業界傳出漲價聲浪，其中，昇銳 (3128-TW) 開第一槍，將視原物料調漲幅度，調整部分產品價格。

昇銳發公告指出，中國近年在全球經濟地位日益加重，肺炎自農曆年前爆發，疫情持續升溫，至今仍無緩和跡象，多處工廠無法正常復工，造成全球供應鏈失衡。

昇銳表示，近期頻收到各廠商通知，部份元件生產供不應求，由於需求動能持穩，因此調漲價格勢在必行，昇銳將視原物料調漲幅度，適時進行產品價格調整，穩定公司營運，同時持續提供高品質的產品與服務。

昇銳強調，僅有部分產品價格調整，並非所有產品，已與客戶協調好產品價格。

至於其他台安控廠是否跟進漲價，業者表態，目前仍備有足夠庫存，短期不會跟進，不過第 2 季中下旬上游原料出貨若持續受阻，不排除跟進調漲。

事實上，安控廠近年來價格、營運紛擾從未停歇，中國安控市場崛起，海康威視與大華掀削價競爭，推出的產品售價，等同台灣廠商的成本，產業進入紅海市場，台安控廠市占率被中國鯨吞，包括陞泰 (8072-TW)、奇偶 (3356-TW)、慧友 (5484-TW) 等營運遇逆風、獲利也下滑。

近 2 年美國開始大動作封殺中國科技廠，其中包括禁止採買中國海康威視與大華的產品，才讓國內安控業者走出產業崩壞期，陸續接獲日本、紐澳、歐洲等國家訂單，除提升能見度，也出現汰弱留強、產業重整秩序。

原市場預期，美國抵制中國產品情緒不減反增，美中貿易戰讓台安控廠迎來轉單契機，雖然武漢肺炎疫情蔓延，可望加速台廠轉單力道，但因部分原料仍來自中國，儘管台灣有足夠產能可應付，不過原料缺一不可，現今更浮現漲價聲浪，台安控廠短期營運仍有不確定性。