全球股市大爆走 如何化危機為轉機？

歐美疫情大爆發，對於股市的利空衝擊難免，中國市場已經因為武漢疫情而急凍，歐美市場恐怕也會淪陷，義大利疫情嚴峻導致鎖國，現在連美國總統川普也要推歐洲赴美旅遊的限制，全球經濟活動降溫隱憂浮現。

萬寶週刊王榮旭分析師表示，股市是經濟的櫥窗，所以最近全球股市都陷入了大暴走的階段。不過，短線急跌之後也醞釀反彈，美股道瓊指數從高點回檔，已經急跌了二成，台股大盤從今年的最高點 12,197 點回檔，到今天收盤，跌點也達到 1,776 點，再跌不到 300 點，就會跌足 2,000 點。

過去通常台股跌 1,000 或 2,000 點都會出現技術性反彈，台股再跌不到 300 點，就會來到 10,200 點附近，這個地方剛好就是去年 5 月跟 8 月，當時美國跟中國爆發貿易戰利空衝擊的二個低點，當時最低就是跌到 10,180 點就出現反攻的走勢，現在手中有資金的投資人會是未來的贏家。

萬寶週刊王榮旭分析師強調，有基本面的股票，走勢本來就很強，通常讓大家買不下手，績優股如果補跌，就是一個撿便宜的機會。這波的強勢股如金像電 2368(2368-TW)、晶技 (3042-TW)、聯茂 (6213-TW)、泰碩 (3338-TW)，因產品集中在伺服器、網通，以及 5G 的基地站，業績可以打敗武漢疫情的利空。今年不僅僅是中國要加速佈建 5G 的基站，美國以及歐洲，5G 的基地台也會持續佈建，不會因為疫情而停頓下來，因為各國都不想要在 5G 通訊網路佈建上落後別國。

萬寶週刊王榮旭分析師表示，對照一般人是賣強的股票、留弱勢的股票，真正的常勝軍，是賣掉弱勢、留強勢的股票，這一些強勢的個股往往會在末跌段的時候被賣出，來彌補弱勢股的虧損，但是往往行情回穩的時候，業績好的強勢股，反彈的力道都會勝過大盤。

另一個逆轉勝的機會，可留意具防禦特性的生技族群，生技是少數有機會打敗疫情利空而繳出好成績的產業，例如醫材股的泰博 (4736-TW)，本來就是生技股的績優生，過去這幾年的每一年 EPS，最少也有 7～8 元，好的時候甚至超過 10 元。泰博有二大產品，一個是血糖機以及血糖測試片，另一個是在耳 / 額溫槍，體溫的測量在這一次疫情爆發後，需求大增，泰博的廠都在台灣，所以在中國廠無力出貨的情況之下，獲得了很多的訂單，未來這些訂單不排除由泰博來掌握。今年估計泰博的 EPS 上看到 11 元，所以這一波股價因疫情打壓下來，本益比反而又更低了。

另外，生技股還有一個次族群可以留意的是原料藥，原料藥擁有缺藥及肺炎解藥的題材，像是旭富 (4119-TW)，今年獲利不但沒有受到疫情的影響，而且還有挑戰連續三年創新高的機會。

台耀 (4746-TW)，主力產品是膽固醇磷酸鹽，營收佔比達 5 成，如今也傳出漲價聲，今年的獲利會逆勢轉強。展旺(4167-TW) 的主力產品則是美洛培南抗生素，目前美國市場也傳出這樣的產品有供應短缺的現象。而台灣第一大原料廠的神隆 (1789-TW) 則是最有機會受惠國際藥廠轉單的廠商，急跌反而是一個機會。

還有更多的潛力股名單，歡迎讀者免費加入粉絲團來索取。

立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

投資總舖師王榮旭 FB 粉絲團 http://bit.ly/2KGYiSg

投資總舖師王榮旭 Line 粉絲團 https://line.me/ti/p/@marbo888

投資總舖師王榮旭 telegram 粉絲團 https://t.me/marbo888

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險