至上去年EPS 3.41元 創4年新低 每股擬配2.7元現金股利

記憶體通路商至上 (8112-TW) 今 (12) 日公告去年財報，去年第 4 季稅後純益 3.4 億元，季減 18.17%，年增 13.33%，每股稅後純益 0.9 元；去年稅後純益 12.83 億元，年減 11.09%，每股稅後純益 3.41 元，創 4 年低；每股擬配 2.7 元現金股利，以今日收盤價 31.6 元計算，殖利率約 8.54%。
至上去年第 4 季營收 321.65 億元，季減 7.32%，年減 4.39%，毛利率 2.78%，季減 0.16 個百分點，與去年持平，營益率 1.78%，季減 0.02 個百分點，年增 0.03 個百分點，稅後純益 3.4 億元，季減 18.17%，年增 13.33%，每股稅後純益 0.9 元。
至上去年營收 1125.86 億元，年減 20.8%，毛利率 3%，年增 0.32 個百分點，營益率 1.77%，年增 0.03 個百分點，稅後純益 12.83 億元，年減 11.09%，每股稅後純益 3.41 元。
至上去年受記憶體市況影響，營收減逾 2 成，不過產品組合改善，毛利率較前年提升，純益年減幅僅約 1 成，少於營收，展望今年，隨著記憶體價格回穩，營運將相對有撐。