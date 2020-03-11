降息風潮 台股資產更顯優勢

新冠病毒衝擊，世界各國續採寬鬆政策挽救經濟，法人認為，台股優質龍頭企業穩健經營，具備現金股息殖利率穩定度較佳的特性，在一片降息風潮中，不失為投資好選擇，可以趁此波非系統性因素下跌，把握台股優質企業投資契機。

肺炎疫情擴大，衝擊全球金融市場，美國聯準會（Fed）緊急降息，雖讓市場擔憂是否眼前遭遇重大變化，但實則是聯準會釋出更多信號：先降息穩定恐慌、後續不排除依據經濟狀況進一步降息，力求支撐經濟。

元大投信建議，台灣投資人可把握，本次非系統性因素帶來市場修正投資契機，尤其可掌握台股相對經營穩健及具備現金股息殖利率穩定度較佳的優質標的，穩定參與配息特選產業龍頭、發掘績優成長標的，優化資本利得。

現階段，全球主要風險如全球肺炎疫情、債市泡沫、貨幣政策，美國總統大選等變數正集中發酵，全球疫情且戰且走，股市逐步修正預期；債市泡沫意味資金推升公債價格，加上貨幣寬鬆下資金充沛，可能使債市過度反應，尋求收益要另尋他處。至於美國大選是變數也是機會，或將成利多政策推出最大誘因。

元大投信表示，面對不可測風險，股市樂觀情緒下降，但隨著疫情影響程度逐漸可以被測算時，股市評價面可望隨之穩定，並將開始反應對下半年乃至於更遠未來的正面預期，待疫情影響過後，股市將回歸原先之走勢，反而是投資人逢低分批進場的好時機。

台股具有堅強韌性與自我修復能力，觀察 2003 年 SARS 疫情期間市場信心受挫，台股及港股短期震盪較為劇烈，但從整段疫情期間來看歷史行情前後變化不大；疫情過後的三個月及六個月間台股回歸原先強勁走勢，分別上漲 15.2% 及 20.9%，加權股價指數突破疫情前的波段新高點 。

台股除擁相對高殖利率優勢，佔上市股票比重逾三成的半導體產業，也站在正確復甦趨勢之上，是引領台股走揚關鍵引擎。從北美半導體設備出貨金額年增率觀察，全球半導體正處谷底翻揚階段，下修風險有限而上檔空間可期，未來加權股價指數可望跟隨全球半導體景氣向上。

此時投資台灣大型股，可能有以下幾個優勢：一、評價面經修正後更具投資價值；二、相對市場風險情緒高漲下的中小型股，股價波動為低；三、擁有較接近大盤表現的走勢與殖利率表現，是面對變數下，機會與控管風險並重的投資策略。