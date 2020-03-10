彩晶去年Q4認資產減損EPS -0.01元 全年每股賺0.25元

中小尺寸面板廠瀚宇彩晶 (6116-TW) 今 (10) 日公布去年第 4 季財報，因認列資產減損達 1.63 億元，單季由盈轉虧，每股虧損 0.01 元，去年全年稅後純益 7.88 億元，年減 23%，每股純益 0.25 元，董事會也決議去年盈餘不分派股利。

彩晶去年第 4 季合併營收 45.3 億元，季增 5.73%、年增 42%，毛利率 8.19%，季減 5.24 個百分點、由前年負轉正，營益率 -2.14%，稅後虧損 1300 萬元，皆由上季轉負，主因依國際會計準則公報第 36 號、國際財務報導準則公報第 9 號，提列相關機器減損共 1.63 億元，每股虧損 0.01 元。

彩晶去年合併營收 163.38 億元，年減 3.1%，毛利率 11.44%，年減 5.26 個百分點，營益率 0.82%，年減 4.59 個百分點，稅後純益 7.88 億元，年減 23%，每股純益 0.25 元。

出貨方面，彩晶去年第 4 季總出貨量達 410.7 萬片 (換算 19 吋約當量)、季增 2.4%，整體產品平均售價約為 36 美元 (約新台幣 1078 元)、季增約 2 美元，產品出貨方面，中小尺寸出貨量約為 1.23 億片，大尺寸面板出貨量約為 43 萬片，Hannspree 自有品牌產品出貨量約為 11 萬台。

產品組合方面，6 吋 (含) 以下手機面板產品營收占比達 31%，6.2-10.1 中尺寸平板相關產品占比 53%，11 吋以上大尺寸面板產品則占 16%。

彩晶今也公告，董事會決議通過以私募或公開發行方式擇一，或搭配辦理現金增資發行普通股，發行 5 億股限度內，募資約 50 億元，彩晶表示，通過私募為因應未來營運需求預做準備，但最終仍將依公司營運再行決定是否辦理。