需求旺 同欣電2月營收6.41億元 年增35%

CIS 封測廠同欣電 (6271-TW) 今 (9) 日公告 2 月營收 6.41 億元，月增 1.58%，年增 35.09%，累計前 2 月營收 12.72 億元，年增 19.22%，受惠 CMOS 影像感測器 (CIS) 封測、高頻無線模組 (RF) 需求暢旺，加上去年同期基期低，帶動營收年增幅逾 3 成。

同欣電 2 月 CIS、RF 產品業績皆較去年顯著成長，其中，CIS 產品受惠客戶持續拉貨，產能目前已滿載，營收 2.33 億元，月增 6.88%，年增 79.23%，預計第 1 季末將擴增晶圓重組 (RW) 產能至 10 萬片，滿足客戶需求。

另外，無線通訊模組也因太空客戶積極發射衛星，業績達 5.7 億元，月增 1.79%，年增 119.23%，創 2013 年 10 月以來新高。

同欣電另外兩大產品線則呈月減、年增表現，陶瓷電路板業績 1.8 億元，月減 1.1%，年增 1.12%，混和積體電路模組 1.62 億元，月減 0.62%，年增 21.89%。

展望今年，同欣電合併勝麗後，將成全球第 3 大 CIS 封測廠，僅次 SONY、三星，其中，同欣電負責 CIS 後段封測的晶圓測試 (CP)、晶圓重組製程，勝麗則負責組裝與成品測試 (FT)，雙方互補性高，預計合併效益今年就會顯現，CIS 產線則躍居同欣電最大產品線。