風水輪轉 新中概水漲船高

最近美股的表現證明「樹再高不會長到雲端上」，2 月下旬的一周跌勢完全吃掉 2019 全年漲幅，道瓊指數自最高已重挫 5000 點，頗有進入修正的味道需提高戒心對台股的連動賣壓。

美股警訊

因為川普政府太樂觀，輕忽新冠肺炎的影響，先前認為這只是小小的問題，但 CDC 警示，社區傳播只是時間而已，近來確診病例已在增加。2 月下旬道瓊指數出現不尋常的連續二日每天跌幅逾 3％現象，上一次紀錄發生於 2008 年 10 月到 11 月的金融海嘯，這是一個技術面重大訊號，代表美國股市將有大麻煩了。上次 2008 年 10～11 月之後，美股縱有短線反彈，後面又大跌了 27％。

「凡事豫則立，不豫則廢」，道瓊指數、納斯達克、S&P 500，2019 年分別大漲 22％、35％及 29％。可是在 2020 年 2 月新冠肺炎的疫情已經在中國嚴重爆發的時候，美股三大指數卻再度改寫歷史新高，這代表美股的基期太高。美國商務部長羅斯曾說，新冠肺炎將使美國企業回流，有助美國經濟。白宮經濟顧問納瓦洛更公開預測道瓊指數再漲到了 3 萬 2 千點。這都表示川普政府根本沒準備來應戰新冠肺炎，如今才栽跟頭。

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