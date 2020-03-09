國光VS神隆 如何打敗疫情海嘯

新冠肺炎疫情持續擴張，拖累市場需求，但業績不受疫情影響的產業或企業皆成為資金最好的避風港，萬寶週刊王榮旭分析師表示，製造口罩、耳額溫槍、原料藥等防疫用品的企業，皆有亮眼表現。

防疫產業成資金避風港 口罩股大漲 1 倍以上

萬寶週刊王榮旭分析師表示，新冠肺炎疫情並沒有辦法有效控制，歐美疫情陸續在爆發之中，美股道瓊指數最近一個星期，動不動就大漲大跌千點，雖然各國紛紛採取了救市的行動，但是在疫情全球蔓延的情況之下，恐怕今年全球 GDP 將會下降 0.5%。

短期消費需求急凍，對於大部分企業來說已經產生了衝擊，大多下修了第一季到第二季的營運目標，如果疫情拖長，需求往後遞延的時間就會越久，下半年是否能夠補足上半年減少的業績，就是個問號了。

股市最怕的就是不確定因素，誰也沒有辦法能夠保證新冠肺炎何時結束，這就是最近股市下跌的原因，少數業績不受疫情影響的產業或企業，就能成為資金的避風港。

大部分產業會受害於疫情，但是防疫產業業績反而會因此而上修，成為資金簇擁的對象，股價往往會有逆勢大漲的表現。像口罩股恆大 (1325-TW)、康那香 (9919-TW)，在全球瘋搶口罩的情況之下，恆大股價從 15 元大漲到 40 元，漲幅達到 1.7 倍；康那香也從 10 元大漲到 22 元、大漲了 1.2 倍。

民眾換搶耳、額溫槍 製造廠、零件廠後市看好

萬寶週刊王榮旭分析師指出，口罩搶完之後換搶耳、額溫槍，國內最大的額溫槍製造廠是的泰博 (4736-TW)，去年耳、額溫槍全年出貨量約 20 萬台，今年疫情爆發，2 月出貨量就達 6 萬台，3 月出貨可能達到 15 萬台，第一季出貨量就超越去年一整年，現在政府已經限制額溫槍出貨出口到 3 月底，泰博 4 月起日產能將擴大到 35 萬支供給海外市場，所以上半年泰博的營運目標將因此而上修，預估全年 EPS 更是上看到 11 元，是生技股的績優生。

全球瘋搶耳、額溫槍，導致其搭載的 8 位元微控制器 MCU 急單湧入，出貨量是去年的數倍，訂單滿到 6 月底，繼盛群 (6202-TW)，松翰(5471-TW) 大漲之後，偉詮電 (2436-TW) 也開發應用在耳溫槍等居家醫療器材的 MCU，2 月營收月、年雙增，股價也從谷底拉出第一根長紅棒。

萬寶週刊王榮旭分析師指出，農曆年之後，就多次在專欄內提醒大家，原料藥族群行情也會被全面點燃，因為中國是全球原料藥最大生產國，受疫情影響，印度學名藥廠已經開始擔心上游原料生產受阻，現在原料藥庫存是否能夠支援到疫情和緩結束，仍是個未知數。



原料藥可能短缺的問題隨著疫情蔓延到歐美再次浮出檯面，國內第一大原料藥廠神隆 (1789-TW) 股價漲停，是生技股全面反攻的重要訊號。生技已經沉澱了 4 年，基期非常地低，相對於口罩股已經大漲 3 倍，生技股價從谷底翻揚的威力更是不可以小看。

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