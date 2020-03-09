

◆盤勢分析

1. 美國 2 月非農業就業人口增長 27.3 萬人，遠超過市場預估的 17.5 萬人，但上周五美股未受到經濟數據利多激勵，道瓊開盤大跌逾 700 點，持續震盪後，於最後一小時內迅速收斂跌幅，終場修正 0.98%，其餘三大指數跌幅較深，介於 1.71%~1.97% 之間。

2. 美國股市波動加劇，上周五亞股走低，台股加權指數也同步出現回檔，早盤開低後未能彈升，日線拉出中長黑並接連失守半年線 (約 11,490 點)、10 日均線 (約 11,421 點)、5 日均線 (約 11,345 點)，終場指數下跌 193.01 點，收在 11,321.81 點，跌幅達 1.68%，成交金額則為 1496.05 億元。三大法人合計賣超 322.65 億元，外資賣超 288.23 億元、投信買超 7.86 億元、自營商賣超 42.29 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量增，後續需價跌量縮、價漲量增較有利於多方。

（2）均線：目前指數位處月線 (約 11,567 點)、半年線(約 11,490 點) 之下，須留意上檔套牢壓力，下檔波段支撐以年線 (約 11,076 點) 為守，短線壓力為月線 (約 11,567 點) 附近。

（3）技術指標：KD 交叉向上，但 9 日 K 值低於 50，短線上暫以區間震盪格局視之。

4. 周五櫃買指數跌幅 0.63%，收在 144.26 點，周五整體表現較加權指數抗跌，仍處於 5 日均線 (約 143.4 點) 之上，目前櫃買指數壓力為季線 (約 146.2 點) 附近。

5. 觀盤重點：近日台股明顯出現波動，下方年線位置 (約 11,076 點) 為多空關鍵分水嶺，考量近期國際股市震盪幅度加劇，建議於操作上不宜躁進，若搶進高檔強勢股，須多加注意資金比重控管。後續選股方向，可追蹤雖逢營收利空，但股價不跌的個股。此外，時序已進入 3 月，投信月底將結算 Q1 季績效，近日可留意投信介入之中小型題材股，族群方面可關注 ABF 載板、CCL 銅箔基板、記憶體、散熱、伺服器，並持續留意供應鏈產能回升情況。

6. 自肺炎疫情爆發後，油價震盪走弱，在 3/6 時 OPEC 重要的盟友俄羅斯表態不支持減產，為了迫使俄羅斯重回減產道路，沙烏地阿拉伯計劃自下個月開始增加原油產能，以價格戰逼俄羅斯重回談判桌。

7.2317 鴻海 2 月營收創下 8 年半新低，不過隨著大陸各地陸續復工，富士康河南各廠區到崗員工已達到 18 萬人，復工復產率超過 80%，生產 iPhone 手機的重要基地接近全面復工。

8.2345 智邦因 2019 年就積極回台設廠，避開新冠肺炎大陸斷鏈危機，2 月份營收 33.98 億元，年增率約 + 17.85％。2020 年隨著 5G 發展，邊緣雲等基礎設施建置需求浮現，智邦已切入美系電信商的設備供應，預估今年將小量出貨。

9. 新冠肺炎使額溫槍需求大幅成長，微控制器（MCU）廠 6202 盛群、5471 松翰已傳出缺貨到六月，供應鏈已經轉向 4919 新唐、6494 九齊等廠商搶貨。

