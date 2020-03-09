個股分析／世紀鋼離岸風電題材 獲市場抬愛

離岸風電開發商沃旭將在台中港打造離岸風場運維中心，與台灣港務公司簽訂 20 年土地租約，預計最快 2020 年動工，2022 年完工啟用。

沃旭在台灣展開大彰化東南暨西南離岸風場開發計畫，大彰化風場總裝置容量最高可達 2.4GW，第一階段為 900MW，預定 2021～2022 年完成風場，因此在去年針對風機鋼構基樁等零組件，陸續向國內廠商採購，包括中鋼子公司興達海基、世紀鋼 (9958-TW) 與台汽電等，隨著零組件製造交貨期推進，沃旭向台灣港務公司承租台中港碼頭以及周邊附屬土地。

世紀鋼拿下國內多個離岸風電水下基礎訂單，在手合約達數百億元，包括沃旭能源 81 支水下基礎基樁，哥本哈根基礎建設基金 (CIP)62 支管架等。2019 年，世紀鋼進行產能調整，桃園觀音廠增加風電產能比重，生產水下基礎零組件，送往台北港組裝，下半年開始貢獻營收。世紀鋼 2019 年全年風電事業約有 8 億元營收入帳，幾乎占營收一半，2020 年預計進一步放大，營收占比預估來到七成。

世紀鋼 1 月營收年增 232.05％

世紀鋼今年 1 月營收 3.31 億元，雖比去年 12 月高檔下滑 20.9％，但年增率達 232％，今年全年將持續受惠離岸風電產品投產，營收具成長力道。展望今年，隨國內離岸風電工程正式啟動後，世紀鋼承製的水下基礎基樁工程等訂單也將進一步貢獻業績；今年離岸風電產品營收估約 30～40 億元，2020 年離岸風電營收占合併營收比重有望達到 7 成，全年營收挑戰比去年倍增。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1375 期】

更多精彩文章延伸閱讀：點我看更多

更多精彩文章延伸閱讀：

◎社長論劍：疫情 & 行情輪流轉

◎期蹟再現：跌破前低 逃命 or 回升？

◎生技醫療：微邦搶食 30 億美元大商機

◎投資總監：風水輪轉 新中概水漲船高

◎台股照明燈：被動元件漲價拉回找買點

