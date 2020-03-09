盤前財經大事搶先讀2020年03月09日

今日操盤前瞻

台灣 2 月進出口

日本上季 GDP 終值

德國 1 月工業生產

法說會：儒鴻、華南金

新股掛牌：山富、映興、光隆精密 - KY

〈分析〉武漢疫情擴大 中國「一帶一路」投資大損失

中國的「一帶一路」計劃，一直以來被視為是中國政府為了提升國際影響力所採取的政策，但由於武漢肺炎 (Covid-19) 疫情的爆發，導致中國的海外建設及投資計劃，被迫面臨延遲或中斷的問題，預估將可能造成中國政府鉅額的損失。閱讀全文...

〈觀察〉四大家族金控接班路 繼承者們的機遇與挑戰

台新金控 (2887-TW) 董事長吳東亮么兒吳昕豪在今 (2020) 年 1 月中進入台新金旗下 2 家核心子公司台新銀行、台新證券董事會，正式為接班鋪路，也讓外界重新關注台新吳家等四大家族金控下一世代接班狀況，當企業為追求升級轉型，「接班傳承」已成時下企業管理顯學，對於這些王子、公主們來說，面臨的機遇與挑戰，大家都睜大眼睛在看。閱讀全文...

疫情失控美國降息恐無用 台股本週面臨年線保衛戰

武漢肺炎打亂股市節奏，儘管美國帶頭降息，但市場仍不領請，台股隨美股走跌短中期均線宣告失守，投信表示，疫情持續擴散恐讓股市繼續面臨拉回壓力，台股將面臨年線保衛戰。閱讀全文...

〈晶技董座專訪〉看好 5G 通訊應用 2021 年頻率元件將現供給缺口

全球大手機晶片廠如高通、三星、海思及聯發科 (2454-TW) 等，都積極推出自家 5G 晶片產品，聯發科更宣布與英特爾 (Intel) 攜手，布局 5G 個人電腦市場，頻率元件產業受惠 5G 通訊需求走揚，晶技 (3042-TW) 董事長林萬興強調，2021 年將出現 5G 應用相關頻率元件的供應缺口。閱讀全文...

〈ETF 大講堂〉Fed 意外降息 對 ETF 市場帶來什麼影響？

為防範武漢肺炎 (COVID-19) 疫情對美國經濟帶來的衝擊，美國聯準會 (Fed) 在週二無預警將利率下調了 0.5 個百分點至 1.00% 至 1.25% 的目標範圍，此舉錯讓投資者感到震驚，也使得 10 年期美債收益率首次跌破 1%。閱讀全文...