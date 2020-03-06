廣越去年EPS 9.73元 擬配息7.5元 雙創掛牌以來最佳

羽絨衣代工大廠廣越 (4438-TW) 今 (6) 日公告，去年稅後純益 10.06 億元創歷史新高，年增 30.9%，每股純益 9.73 元也為創上市以來新高，公司也決議，擬配息 7.5 元，同為歷史最佳，展望今年，廣越看好，受惠產品組合持續改善、平均售價調漲，在子公司尚弘羽絨獲利升溫下，將帶動整體獲利持續向上。

廣越去年第四季營收 31.16 億元、季減 54.1%、年增 2.7%；毛利率 9.67%、季減 8.1 個百分點、年增 0.13 個百分點；營益率 1.51%、季減 11.22 個百分點、年增 1.18 個百分點；稅後純益 1463 萬元，季減 97.8%、年減 29%，每股純益 0.14 元。

廣越去年營收 162.59 億元，年增 22.4%、毛利率 15.65%，年減 0.99 個百分點、營益率 8.5%，年增 0.17 個百分點、稅後純益 10.06 億元，年增 30.9%、每股純益 9.73 元。

去年純益創高，廣越董事會也決議配息 7.5 元，配發率約 77%，若以今日收盤價 138.5 元計算，現金殖利率約 5.4%。

廣越表示，近期中國工廠並未明顯受到武漢肺炎疫情影響、目前復工率全面達到 8-9 成，展望全年，廣越看好，今年平均售價仍維持上漲趨勢，加上產品組合持續優化，毛利率可望優於去年，另外，旗下尚弘羽絨原料事業升溫，也是推升整體獲利進一步成長的動能。