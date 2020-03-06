世芯今年營收、獲利創高 全年可望賺逾一股本

ASIC 廠世芯 - KY (3661-TW) 今 (6) 日舉辦法說會，總經理沈翔霖表示，今年中國客戶產品每季都有量產計劃，推升全年營收、獲利上揚，估可望創高，營收目標為 2 億美元 (約新台幣 59.8 億元)，法人估，世芯今年可望賺逾一個股本。

世芯以 HPC (高效運算) 為主要營收來源，比重近 6 成，網通、利基型產品比重約 1 至 2 成，消費性在 1 成以下；製程方面，去年 28 奈米以下營收比重已達 9 成，其中 12/7 奈米約占 3 成。

展望今年，沈祥霖認為，世芯今年營收成長動能主要來自中國，客戶每一季都有產品進入量產，第 1 季客戶 16 奈米 CPU 量產動能延續，推升整季營收較上季持平或小幅成長，第 2、3 季營收則估持平第 1 季，到第 4 季時，客戶 7 奈米 CPU 產品將放量，單季營收將顯著提升。

從製程來看，沈祥霖指出，今年 7 奈米有幾個 HPC 產品同樣也會進入量產階段，帶動 12/7 奈米營收比重拉升至近 5 成，與去年第 3 季相當。

另外，世芯中東、北美地區客戶進展也順利，中東客戶有 2 個 16 奈米晶片將進入量產，7 奈米年底前會設計定案 (Tape-out)；而北美客戶同樣是 7 奈米產品將在今年下半年進入量產，

不過，他強調，7 奈米光罩、IP 費用高，隨著量產比重提升，估全年毛利率將降到 35%，較去年下滑 2 至 3 個百分點。

世芯地區營收比重以中國為主，比重達 6 成，日本約 2 成，美國與其他約 2 成，韓國、台灣則在 1 成以下。其中，北美客戶除了一個 7 奈米的案子外，還有數個案件陸續進入設計定案，預估未來兩年北美地區營收比重，將超過日本。