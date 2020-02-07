肺炎衝擊尚未發酵 雄獅1月營收創同期高 老爺知創單月第4高

旅遊業者陸續公布 1 月業績，尚未受到武漢肺炎疫情明顯衝擊，國內最大旅行社雄獅 (2731-TW) 今 (7) 日公布 1 月合併營收 24.42 億元，月增 24.59%、年增 26.32%，而飯店業者老爺知 (5704-TW) 衝上 4281 萬元，月增 18.16%、年增 31.32%，並創單月第 4 高紀錄；法人預料，疫情自 1 月底以來持續蔓延，觀光業者衝擊將在 2、3 月明顯發酵。

由於今年農曆年節提早，使觀光業者陸續公布的 1 月營收多半較去年同期亮眼，其中，雄獅創同期新高，老爺知更創單月歷史第 4 高。

法人指出，飯店、餐飲業傳統旺季多半會延續至 2 月，但因武漢肺炎疫情升溫，2 月飯店業已有部分春酒、住宿等訂單取消，同時，我國已宣布全中國 (不含港澳) 列二級以上流行地區，陸客全面禁入台灣，將進一步打擊旅遊業。

截至目前為止，雄獅公布 2 月受衝擊程度是合併營收影響數約 2.6 億元，但尚未公布 3 月的影響程度。

法人指出，過去 SARS 疫情爆發時期，影響最嚴重時外國人來台人數僅 4 萬人，年減幅高達 80%，其中，以觀光為目的更銳減 96%，因此，可以預期 2-3 月旅遊業市況不樂觀，惟影響程度視整體疫情控制而定。