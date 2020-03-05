肺炎疫情強襲旅運業 高鐵2月營收創單月新低

台灣高鐵 (2633-TW) 今 (5) 日公布 2 月合併營收，受到武漢肺炎疫情衝擊，加上農曆年節疏運需求主要落在 1 月，2 月營收僅 27.34 億元，月減 39.09%，年減 31.87%，並創單月新低紀錄；累計前 2 月營收 72.23 億元，年減 7.17%，顯示即便扣除年節疏運基期不同的因素，業績仍是衰退。

高鐵 1 月因總統大選和春節疏運的帶動，營收創單月新高，不過，2 月以來受到疫情蔓延衝擊，平日的商務往返以及國旅旅運需求下滑，導致營收驟減。

所幸清明連假即將到來，高鐵統計至今日上午 8 時，總訂票已達 30 萬張。法人預期，在疫情可望逐漸趨緩以及連假的加持下，4 月起高鐵旅運量有望逐步回升。

高鐵正積極展開各項超前部署措施，桃園站已率先進行旅客體溫量測測試，若超過 37.5 度 C 即勸導旅客返家休養或前往就醫，預計 4 月底前，全線 12 座車站各閘門都將配備醫療級紅外線體溫量測儀系統，在防疫面加強把關。

法人指出，高鐵正積極拉升軌道零組件本土自製率，目標由 2017 年的 15%，至今年提升為 30%，中長期有助降低成本提升獲利能力，營運雖短情受疫情影響，仍不改變中長期穩健成長趨勢。