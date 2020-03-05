熱映去年EPS 0.66元 擬配息1元 同寫近4年最佳

體溫測量儀器廠熱映 (3373-TW) 今 (5) 日公布去年財報，去年稅後純益 2877 萬元，年增 102%，每股純益 0.66 元，創近 4 年來新高，董事會也決議，每股擬配發現金股利 1 元，包括現金股利 0.265 元及資本公積配發 0.735 元，每股純益與股利同是近 4 年最佳。

熱映去年營收 7.85 億元，年減 3.68%；毛利率 23.56%，年增 2.91 個百分點；營利率 3.85%，年增 2.56 個百分點；稅後純益 2877 萬元，年增 102%，每股純益 0.66 元。

熱映去年第 4 季營收 1.97 億元，季減 6.64%、年減 1.5%；毛利率 21.83%，季減 6.18 個百分點、年增 2.95 個百分點；營利率 5.08%，季減 1.35 個百分點、今年較去年同期轉正；稅後純益 728 萬元，季減 31.9%、今年較去年同期虧轉盈，每股純益 0.16 元。

熱映董事會決議每股配息 1 元，若以今日收盤價 57.2 元計算，殖利率約 1.7%。

熱映主力產品為溫度量測品，營收比重近 7 成，因武漢肺炎疫情推升體溫量測需求增加，今年 2 月營收 1.24 億元，首度單月突破億元關卡，創新高，月增 91.49%、年增 200.27%。