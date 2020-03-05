邑錡整併經銷體系攻專業市場 2月縮時相機成長近2成

邑錡 (7402-TW) 去年起對自有品牌產品全球經銷體系進行整併，針對各專業領域需求進行強勢行銷，2 月建築工程系列相機出貨穩健成長，業績較去年同期成長近 2 成；同時，邑錡 ODM 供應警消用熱影像儀產品訂單也倍增，可望在生產線復工提升下，反應在第 2 季業績上。

邑錡今 (5) 日公布 2020 年 2 月營收 3243 萬元，月增 0.3%，年減 31.14%，2020 年前 2 月營收 6476 萬元，年減 38.97%。

邑錡去年營收 5.81 億元創高，年增 14.47%，公司旗下自有品牌 OBM 業務持續深耕建築工程市場，發表 FHD 高階機種與工業級完整配件，整併效益帶動 Brinno 品牌縮時相機 2 月建築工程系列相機出貨成長，業績較去年同期成長近 2 成。

邑錡主管指出，Brinno 自有品牌為永續經營核心，受惠近年重整全球經銷代理通路與耕耘跨境電商策略推展，區域經銷商共享行銷資源並集中管理售後服務之效益已陸續顯現，2 月自有品牌 OBM 業務營收表現，較去年同期增加 2 成的佳績，可望大幅帶動整體毛利成長。

邑錡具備研發技術與製造量產之整合實力，擁有長達 3-5 年的產品訂單週期，受惠教育產業利基型市場的穩健需求，挹注美國教育相關客戶 Vernier 每年億元級大型專案穩健出貨表現，雙方更在 2019 年下半年合作投入新品研發，有望今年第 2 季出貨。

邑錡開發的警消用熱影像儀產品訂單，也獲全球熱影像儀公司採用，數量倍增，邑琦將持續與協力廠商協調產能，滿足訂單需求。