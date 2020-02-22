〈美股盤後〉美股滿江紅！武漢肺炎發威 費半暴跌近 3% (圖片：AFP)Tag美股盤後標普那指費半道瓊冠狀病毒新冠病毒新型冠狀病毒武漢肺炎確診經濟美國<pfacebook commentFONT SIZEICON PRINT相關個股台積電TWS:2330:STOCK中華電TWS:2412:STOCK日月光投控TWS:3711:STOCKAMDUSS:AMD:STOCKNvidiaUSS:NVDA:STOCK阿瑪達房地USS:AMAT:STOCK艾司摩爾USS:ASML:STOCK博通USS:AVGO:STOCK克里研究公司USS:CREE:STOCKQorvo Inc.USS:QRVO:STOCK思佳訊USS:SWKS:STOCK美光USS:MU:STOCK英特爾USS:INTC:STOCK奎爾通訊USS:QCOM:STOCK蘋果USS:AAPL:STOCK臉書USS:FB:STOCKGoogleUSS:GOOGL:STOCK網飛USS:NFLX:STOCK亞馬遜USS:AMZN:STOCK花旗集團USS:C:STOCK摩根大通USS:JPM:STOCK美國銀行USS:BAC:STOCK富國銀行集團USS:WFC:STOCK台積電USS:TSM:STOCK日月光USS:ASX:STOCK聯電USS:UMC:STOCK中華電信USS:CHT:STOCKDropbox Inc. Class AUSS:DBX:STOCK迪爾公司USS:DE:STOCK電子灣拍賣網站USS:EBAY:STOCK延伸閱讀韓國大邱如死城！世衛警告：疫情隨時可能全球大爆發全球找解藥！世衛：三週內有望獲新冠治療初步結果挺美！國際洗錢防制單位：伊朗列入黑名單