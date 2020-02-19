〈每日外資外匯觀點〉歐元賣過頭了 但想中期反彈為時尚早

鉅亨網編譯陳世傑 2020年2月19號14點29分

蘋果 (AAPL-US) 意外預警肺炎疫情將影響營收，市場避險情緒升溫，周二紐約金價大漲 1.29%，美元指數衝高到 99.4762，來到四個半月以來的新高；投資者關注今晚美國聯準會會議紀要及 PPI、新屋開工等數據公布。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

據美國銀行 (BofA) 的 MAA 動量模型顯示，可持續看多美元，即使回檔整理的可能性升高，但只有當所有貨幣兌美元都走弱時，美元的上漲空間才會逐步受限，建議本周做多美元，同時做空歐元。

不過美國銀行的模型數據也顯示，歐元的賣盤已經賣過頭了，但上周歐元兌美元工已經進入超賣區，建議空頭可重新尋找更好的做空點。

今年以來歐元兌美元跌幅達 3.7%，為五年來同期最差表現，近期武漢肺炎 (COVID-19) 疫情，全球供應鏈和中國需求大受影響，可能導致德國第一季經濟成長進一步放緩，歐元區疲弱的經濟數據，使得市場更加預期歐元區實施寬鬆貨幣政策的時間將拉長。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

分析師指出，除了疫情繼續帶來避險需求外，歐元持續下挫也增加了美元的吸引力。

Dailyfx 網站指出，在英國脫歐、歐美貿易協議及德國經濟增速緩慢三座大山施壓下，歐元兌美元連續下跌，不但跌破 1.08 關卡，更創下 33 個月新低，從技術面來看，歐元兌美元長期下跌趨勢並未出現明確反轉信號，但考慮到歐元兌美元嚴重超賣，短期仍有機會出現大規模反彈，但中期反彈還為時尚早。

花旗銀行分析師認為，歐元走低，除了低利政策影響外，不利因素還有：歐元區經濟數據表現疲軟、疫情影響短期內恢復供應鏈可能性不高、外資購買美債未在外匯市場進行對沖、技術面弱勢難以扭轉等，但疫情若儘快結束，這些不利因素仍有減緩的可能。