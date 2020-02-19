〈美股盤後〉蘋果財測拉警報 台積電ADR摔 道瓊跌逾160點(圖片：AFP)Tag美股盤後標普那指費半道瓊武漢肺炎華為財測<pfacebook commentFONT SIZEICON PRINT相關個股台積電TWS:2330:STOCK中華電TWS:2412:STOCK日月光投控TWS:3711:STOCKQorvo Inc.USS:QRVO:STOCK思佳訊USS:SWKS:STOCK博通USS:AVGO:STOCK美光USS:MU:STOCK英特爾USS:INTC:STOCK奎爾通訊USS:QCOM:STOCK臉書USS:FB:STOCKGoogleUSS:GOOGL:STOCK網飛USS:NFLX:STOCK亞馬遜USS:AMZN:STOCK台積電USS:TSM:STOCK日月光USS:ASX:STOCK聯電USS:UMC:STOCK中華電信USS:CHT:STOCK花旗集團USS:C:STOCK摩根大通USS:JPM:STOCK美國銀行USS:BAC:STOCK富國銀行集團USS:WFC:STOCK沃爾瑪USS:WMT:STOCK匯豐控股USS:HSBC:STOCK班尼頓USS:BEN:STOCK通用汽車USS:GM:STOCK特斯拉USS:TSLA:STOCK延伸閱讀武漢肺炎堪比車諾比核災？華爾街：最糟糕的時刻尚未到來川普特赦垃圾債券天王米爾肯