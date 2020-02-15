〈貴金屬盤後〉武漢肺炎病毒延燒 持續支撐金價邁向1600美元

鉅亨網編譯許家華 2020年2月15號5點2分

週四 (13 日) 交易，投資者試圖評估中國武漢肺炎病毒對經濟的衝擊，黃金期貨價格收高，本週溫和上漲。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 表示，「交易者持續衡量中國武漢肺炎病毒對全球經濟的不利影響。」

「一開始我們難免恐慌，接著在真實情況變得比擔心的狀況更糟糕時，大眾反而恢復冷靜，且股市開始返回創紀錄的領域。」週五黃金價格上漲、美股小幅走低。

4 月交割的黃金期貨價格上漲 7.60 美元或近 0.5%，收每盎司 1586.40 美元，為 1 月 31 日以來最高收盤價，本週上漲 0.8%。

3 月交割的白銀期貨價格上漲 11.5 美分或近 0.7%，收每盎司 17.734 美元，本週上漲 0.2%。

Erlam 表示，「金價正在攀升且接近市場高度聚焦的 1600 美元關口。」他指出，上個月在中東發生的事件使金價短暫突破了防禦線。倘若價格能突破 1590 美元，「那麼可能會更加看漲。」

對中國武漢肺炎病毒的擔憂日益加劇，這成了黃金和其他避險資產的支撐力，尤其是在股市和其他風險資產承受拋售壓力時更明顯。

CMC Markets 市場分析師 David Madden 表示，「黃金漲勢與全球股市的下跌百分比幅度有正相關。」

中國國家衛生委員會周五公布，中國武漢肺炎病毒確診人數達 63950 人，死亡人數 1382 人。週四因中國變更診斷病例的方法，因此新增病例數量激增。

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