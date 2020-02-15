〈美股盤後〉川普政府考慮炒股減稅方案 那指標普微幅上揚。(圖片：AFP)Tag美股盤後標普那指費半道瓊蘋果Nvidia埃及武漢肺炎新型冠狀病毒減稅降稅<pfacebook commentFONT SIZEICON PRINT相關個股台積電TWS:2330:STOCK中華電TWS:2412:STOCK日月光投控TWS:3711:STOCK臉書USS:FB:STOCKGoogleUSS:GOOGL:STOCK蘋果USS:AAPL:STOCK網飛USS:NFLX:STOCK亞馬遜USS:AMZN:STOCKNvidiaUSS:NVDA:STOCKAMDUSS:AMD:STOCK英特爾USS:INTC:STOCK美光USS:MU:STOCK奎爾通訊USS:QCOM:STOCK賽靈思USS:XLNX:STOCK台積電USS:TSM:STOCK日月光USS:ASX:STOCK聯電USS:UMC:STOCK中華電信USS:CHT:STOCK花旗集團USS:C:STOCK摩根大通USS:JPM:STOCK美國銀行USS:BAC:STOCK富國銀行集團USS:WFC:STOCKRoku Inc. Class AUSS:ROKU:STOCK特斯拉USS:TSLA:STOCK延伸閱讀〈分析〉還把武漢肺炎當風險？你或許更該擔心川普的連任之路非洲淨土淪陷！埃及首傳確診案例川普減稅2.0異想天開？鼓勵全民炒股