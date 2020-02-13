〈美股盤後〉中國武漢疫情總體呈下降 四大指數再締歷史新高 (圖片：AFP)Tag美股盤後道瓊那指標普費半新型冠狀病毒武漢肺炎鮑爾<pfacebook commentFONT SIZEICON PRINT相關個股鴻海TWS:2317:STOCK台積電TWS:2330:STOCK中華電TWS:2412:STOCK日月光投控TWS:3711:STOCK永利渡假村USS:WYNN:STOCK金沙集團USS:LVS:STOCK英美資源集團USS:AAL:STOCK臉書USS:FB:STOCKGoogleUSS:GOOGL:STOCK蘋果USS:AAPL:STOCK網飛USS:NFLX:STOCK亞馬遜USS:AMZN:STOCK美光USS:MU:STOCKAMDUSS:AMD:STOCK英特爾USS:INTC:STOCK奎爾通訊USS:QCOM:STOCKNvidiaUSS:NVDA:STOCK賽靈思USS:XLNX:STOCK台積電USS:TSM:STOCK日月光USS:ASX:STOCK聯電USS:UMC:STOCK中華電信USS:CHT:STOCK花旗集團USS:C:STOCK摩根大通USS:JPM:STOCK美國銀行USS:BAC:STOCK富國銀行集團USS:WFC:STOCKShopify Inc. Class AUSS:SHOP:STOCKLyft Inc Class AUSS:LYFT:STOCK微軟USS:MSFT:STOCK波音USS:BA:STOCK延伸閱讀欲知中國返工率？這項指標或值得參考武漢肺炎正名COVID-19 世衛：18 個月後誕首支疫苗更新！GSMA 宣布：正式停辦今年 MWC 大會