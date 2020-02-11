1
新聞
粉絲團
首頁
新聞
頭條
人氣
台股
國際股
Ａ股港股
外匯
期貨
台股
台指期
興櫃
未上市
台股下單
股市Talk
台股股市Talk
國際股市Talk
智慧選股
外匯
新聞
路透即時外匯
交叉匯率
新台幣
人民幣
日元
歐元
研報
全球市場
國際股
美股
陸港股
日股
國際期貨
債券
黃金
全球央行
經濟指標
StockQ
基金
我的基金
基金搜尋
基金排行
債券專區
配息專區
研究報告
基金交易平台
AI 理財
趨勢寶
基金比賽
交易
基金交易
鉅亨基金交易平台
帳戶登入
免費開戶
基金申購
最新優惠
投資雷達
AI 理財
趨勢寶
理財
銀行服務
試算工具
理財新聞
固定收益
部落格
名家專區
人氣排行榜
最新文章
基金老司機
影音
頭條
人氣
台股
國際股
A股港股
外匯
期貨
房產
理財
消費
雜誌
鉅亨新視界
專題
區塊鏈
研究報告
期貨
黃金
〈貴金屬盤後〉新冠肺炎確診人數破4萬 激發避險需求 黃金連4漲
鉅亨網編譯許家華
2020/02/11 04:44
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
〈貴金屬盤後〉新冠肺炎確診人數破4萬 激發避險需求 黃金連4漲（圖片：AFP）
Tag
中國
武漢
肺炎
新冠
黃金
白銀
鈀金
銅礦
<
p
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
相關新聞
1.
【達人開講】開春遇黑天鵝 紅包怎麼理財？
02/10
2.
〈武漢肺炎疫情〉影響遠超越SARS 台塑估全球經損千 ...
02/06
3.
〈能源盤後〉美汽油、蒸餾油庫存均降且傳疫苗有進展 原油收高
02/06
4.
蔡明彰分析師觀點：危機入市何時進場？買什麼？
02/04
5.
〈能源盤後〉冠狀病毒爆發 中國需求損失難以估計 原油 ...
02/04
6.
【亞洲經濟】中國武漢肺炎肆虐大中華地區 最完整的經濟分析
02/03
7.
〈美股早盤〉武漢宣佈封城、P&G財報不如預期 道瓊下跌逾百點
01/23
8.
〈紐約匯市〉中國啟動防疫 緩和金融市場焦慮 美元回升 ...
01/23