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〈美股盤後〉中國四大直轄市全淪陷 微軟超車蘋果 標普那指刷新高

中國四大直轄市全淪陷 微軟超車蘋果 標普那指刷新高 (圖片：AFP)
中國四大直轄市全淪陷 微軟超車蘋果 標普那指刷新高 (圖片：AFP)
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