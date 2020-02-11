〈美股盤後〉中國四大直轄市全淪陷 微軟超車蘋果 標普那指刷新高

中國四大直轄市全淪陷 微軟超車蘋果 標普那指刷新高 (圖片：AFP)Tag美股盤後道瓊那指費半標普新型冠狀病毒新冠病毒武漢肺炎<pfacebook commentFONT SIZEICON PRINT相關個股台積電TWS:2330:STOCK中華電TWS:2412:STOCK日月光投控TWS:3711:STOCK臉書USS:FB:STOCKGoogleUSS:GOOGL:STOCK蘋果USS:AAPL:STOCK網飛USS:NFLX:STOCK亞馬遜USS:AMZN:STOCKAMDUSS:AMD:STOCKNvidiaUSS:NVDA:STOCK英特爾USS:INTC:STOCK美光USS:MU:STOCK奎爾通訊USS:QCOM:STOCK賽靈思USS:XLNX:STOCK台積電USS:TSM:STOCK日月光USS:ASX:STOCK聯電USS:UMC:STOCK中華電信USS:CHT:STOCK花旗集團USS:C:STOCK摩根大通USS:JPM:STOCK美國銀行USS:BAC:STOCK富國銀行集團USS:WFC:STOCK微軟USS:MSFT:STOCK阿里巴巴USS:BABA:STOCK特斯拉USS:TSLA:STOCK延伸閱讀鴻海、和碩復工狀況一覽 郭明錤：鴻海鄭州復工率估40%-60%數學模型發現：武漢疫情估在未來幾周達高峰 感染恐達50萬人路透：中國已同意 鴻海鄭州廠復工