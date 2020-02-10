疫情來襲影響經濟成長   台經院：SARS後景氣V型反轉  不用過度悲觀

台經院日前發布 2019 年 12 月製造業景氣燈號，受惠於美中貿易協商朝正向發展，加上股市表現亮眼，有助廠商回復信心，預估 2020 年整體製造業景氣也將呈黃藍燈，優於去年；至於武漢疫情是否影響經濟成長與房市動能，專家認為對比 SARS 疫情結束後的景氣反轉，今年預測仍偏向樂觀，不需言之過早。

由於疫情持續延燒，部分人士預估台灣今年的經濟成長難「保 2」。 台經院景氣預測中心副主任邱達生指出，現在談下修是言之過早，當年 SARS 時期的經濟表現雖下滑，但當疫情解除後，呈現明顯的 V 型反轉，如今台灣歷經美中貿易戰，促使台商回流挹注民間投資，推升去年的經濟表現，並使台灣供應鏈變得相對自主，此次武漢肺炎疫情除了為台灣迎來轉單效應，也可望再為台商回流推一把，哄抬民間投資動能，進而抵銷民間消費下滑，因此現在要談下修不但太早，也太悲觀。

台灣經濟研究院發布 2019 年 12 月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步走高，製造業營業氣候測驗點連續二個月上揚，服務業結束先前連續四個月下滑態勢轉為上揚，營建業也再度擺脫下跌的態勢轉為上揚，顯示對 2020 年展望偏樂觀。

受惠台商回流投資動能持續、年底慶祝活動眾多，以及工程驗收、交屋潮湧現，台經院的製造業、服務業與營建業的氣候測驗點罕見出現同步走揚情形。

孫明德指出，去年 12 月與 11 月相比，廠商對景氣看好的情形增加 7.3 個百分點，看壞的情形下降 9.1 個百分點；將時間拉長至半年，對未來半年景氣看好的情形大幅增加 10 個百分點，看壞的情形下降 2.3 個百分點至於營建業，氣候測驗點較 11 月上升 1.06，達 102.59，主要受惠於年底列管公共工程標案陸續結案驗收，加上各地交屋潮、自住客買盤持續浮現，拉抬六都建物買賣移轉件數的數據。

不動產業方面，未來半年住宅市場交易仍可維持一定的規模，但須留意的是不動產開發商與屋主兩大賣方，會否在信心明顯轉強下拉高售價、議價空間縮小，可能壓縮民眾進場意願的情況；此外，市場供給賣壓仍未除也可能影響交易量。