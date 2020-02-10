

◆盤勢分析

1. 美國 1 月非農就業報告好壞參半，新增就業 22.5 萬人遠超預期，但薪資增長放緩，另外武漢肺炎疫情擴散，中國封城增加，使得美股出現回檔下跌，終場美股四大指數漲跌幅介於 - 0.54% 至 - 2.37%，其中以費半指數最為弱勢，台積電 ADR 下跌 3.14%。

2. 量價及技術面：

（1）量能：指數下跌，成交量萎縮，後續上漲須量增、下跌須量縮。

（2）均線：守穩 5 日線，下檔支撐為 11,500 點附近，上檔壓力 11,750 點附近。

（3）技術指標：KD 向上開口收斂，短線仍須提防再度向下死亡交叉。

（4）觀盤指標股：觀察 2330 台積電能否站上月線。

3. 櫃買指數下跌 1.21%，收在 142.57 點。短線支撐為 141 點附近，壓力為 145 點附近。

4. 觀盤重點：台股上周五 (2/7) 由於上海出現群聚集感染以及台灣出現確診人數增加，再度受到壓力回測 5 日線，在疫情未明顯受控制前，短期內不宜對疫情出現過度樂觀的預期，後續仍必須持續留意疫情狀況，短線上檔季線之上的解套壓力仍在，不宜過度追價，操作上建議避開法人持股較高的個股，選擇受惠疫概念股及中國缺工轉單的強勢績優股逢低布局做短線操作，並嚴格善設停損停利。選股方向可留意遊戲、記憶體、被動元件、矽晶圓、伺服器、電機、造紙。

5. 中國大陸各地企業今（10）日起陸續復工，台灣電子代工廠大陸廠區也依各地官方規定，通知員工返回生產線開工，但業界普遍預期生產線短期無法回到正常狀況，嚴重衝擊營運，2、3 月營收恐大縮水逾三成甚至腰斬。

6.IC 設計大廠 2454 聯發科 2/7 舉行線上法說會，釋出本季營收展望，估計季減 7% 至 15%，優於法人原先預期。近期 5G 市場因武漢肺炎疫情而有雜音，但執行長表示，仍希望今年是成長的一年，目標是在 5G 外購晶片市場拿下四成市占率。

7.6505 台塑化與日商日機裝（Nikkiso）合資成立的創新事業「福機裝」（NKFG），邁入新里程碑。福機裝開發出獨門的 UV-LED 殺菌技術，可瞬間破壞包括新型冠狀病毒在內的各種細菌、病毒，消毒力達 99.99%，其消毒、除菌棒一發售就熱賣，成為 6505 台塑化轉投資事業另一個明日之星。

8. 武漢肺炎疫情蔓延，特斯拉位於上海的第三座超級工廠出貨延後，但旗下美國兩座工廠仍加碼生產。市場傳出，特斯拉為確保最具特色的超大曲面液晶儀表板，及中控台螢幕供貨無虞，已對 3481 群創追加二成訂單，積極備料支應整車出貨，使得此波疫情導致的面板搶料潮更熱。

