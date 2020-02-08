匯豐經濟學家：今年歐元區經濟有望自谷底回升

根據近期所公佈數據顯示，歐元區經濟於去年第四季表現不佳。第四季的 GDP 增長率僅達 0.1%，創下近 7 年來最緩慢的增長幅度。其中，法國及義大利的 GDP 則為負成長。

歐元區 GDP 增長率 (圖：Trading Economics)

另外，歐元區的最大經濟體德國亦於週五 (7 日) 公佈 12 月份的工業生產增長率，報負 3.5%，衰退幅度超越市場預期，顯示德國的製造業景氣仍舊深陷泥沼。

但儘管如此，匯豐銀行的經濟學家 Fabio Balboni 卻表示，目前應為歐洲經濟的谷底，而展望 2020 年，隨著德國的薪資增長創下 20 年來最高，加上歐元區勞工普遍對於就業市場表示樂觀，Balboni 預期歐元區的經濟將有望逐漸自谷底回升。

另外，受惠於低利率環境，Balboni 亦預期企業的貸款需求將增加，並有望促使投資活動的擴大。

根據週一 (3 日) 所公佈的製造業 PMI 指數，歐元區及德國的 1 月份製造業 PMI 指數分別達 47.9 及 45.3，皆較 12 月份的數值改善。

雖然 Balboni 對於 2020 年的歐元區經濟抱持樂觀態度，但他亦表示，造成經濟下行的風險因素仍存在。Balboni 指出，美國的關稅課徵、以及英國脫歐後的貿易關係，皆將會增加歐元區經濟的不確定性。

除此之外，由於中國為德國的主要貿易夥伴，隨著武漢肺炎疫情的擴大，預期也將會衝擊德國的經濟成長。

另外，雖然近期歐元區的通膨增長率呈現改善趨勢，但 Balboni 將通膨的增長，歸功於油價的上升、以及歐元匯價的走弱。而隨著近期油價出現回跌，預期將有可能對於通膨成長造成衝擊。