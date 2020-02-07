〈陸股盤後〉中小型股飆漲 創業板指週線大漲4.5%

陸股週五 (7 日) 開低震盪，早盤一度下挫近 1%，不過午盤後在半導體、遠距、環保、雲端運算等類股推升的帶動下，A 股由黑翻紅，連續四個交易日收漲，不過，近期大漲的生技、醫療相關類股則出現獲利了結賣壓。

從春節後的一周走勢表現來看，創業板指走勢最強，不畏肺炎疫情利空，周線漲幅高達 4.57%，指數不光創半年以來最大周漲幅，且收盤也創下逾三年新高，並成功站上 2000 點大關。

而上證綜指與深證成指的成份股則受到肺炎疫情影響較重，目前尚未回補 2 月 3 日春節開盤的跳空缺口。上證指數周線大跌 3.38%、深證成指周線則下挫 0.66%。

至於今日收盤，上證指數上漲 0.33%，收報 2875.96 點；深成指上漲 0.10%，收報 10611.55 點；創業板指上漲 0.18%，收報 2015.80 點。而滬深兩市今日成交額達人民幣 9296 億元，較前一日成長 1.76%。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

北向資金今 (7) 日出現本周以來首度賣超，滬深兩市共賣超人民幣 33 億元，其中，滬股通賣超人民幣 8.27 億元，深股通賣超人民幣 24.73 億元。

產業消息

工業富聯加入口罩生產，其公告指稱預估 2 月底口罩可達日產 200 萬片的產能，主要先在內部使用。而相關消息帶動口罩概念股出現漲停潮，泰達股份、奧美醫療、欣龍控股、振德醫療、南衛股份等近 10 檔個股出現漲停。

半導體類股今日扮起支撐市場人氣要角，午盤後漲幅加速擴大，其中，隆基股份大漲 7.8%、三安光電勁揚 5.6%、兆易創新大漲 4%。

中國新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，催生出雲端市場需求，相關軟體類股走升，寶信軟件漲停、用友網絡大漲 6.3%、中國軟件勁揚 4.4%。

中國人行副行長潘功勝預期本月份的 MLF 利率及 20 日將公布的 LPR 利率有很大機會下調，銀行利差縮小的疑慮導致銀行類股下挫，工商銀行下跌 1.1%、建設銀行下滑 0.9%。

法人觀點

中金公司表示，肺炎疫情使得餐飲、酒店、旅遊、非必需品零售等企業業績第一季會受到明顯影響，而超市等必需消費品零售商、電商等企業在營運上相對具防禦性。不過，中金強調，投資人可留意回檔的產業績優權值股，這類個股中長期營運穩定，股價回檔是低接的機會。

此外有分析師表示，上證指數本周開市以來走勢落後，主要反映成份股的結構。上證指數最大權值屬金融業，而肺炎疫情為穩定民心與經濟，銀行業必須縮減利差來達到中國政府要求，此外在這時期大量的放款將提升未來銀行業出現壞帳的可能性。而銀行業前景不佳，也連帶拖累上證指數的漲幅。

至於創業板指則是以生技、電子等新興企業為主，在取得政府補貼、疫情因素推動產品需求，或是生產自動化並未受疫情影響等因素下，自然成為資金追逐焦點。