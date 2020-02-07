去年專利申請統計 台積電首破千件連4年奪冠

經濟部智慧財產局今 (7) 日公布去年專利申請及公告發證統計排名，去年共受理專利申請 74652 件、年增 2%，其中，在發明、新型、設計三種專利申請方面，台積電 (2330-TW) 申請件數首度破千件達 1333 件，並連續 4 年居冠，外國法人則由阿里巴巴 850 件排名第一。

智慧局表示，台積電專利申請量自 2015 年持續成長，去年首度突破 1000 件，而本國法人宏碁 (2353-TW)、瑞昱 (2379-TW)、仁寶 (2324-TW) 申請量也創下 2005 年以來最高，聯發科 (2454-TW) 專利申請量則減少，排名降至第 5 位。

智慧局進一步表示，觀察去年三種專利申請，發明專利、設計專利，分別年增 2%、9%，惟新型專利小幅衰退，商標註冊申請則有 86794 件，創 2011 年來新高。

從百大專利申請來看，智慧局表示，台灣有 8 家銀行進入百大，共申請 623 件，年增 76%，連續 3 年成長，其中臺灣銀行居各銀行之冠，另外也有 25 所學校入榜，以遠東科大 183 件居首，研究機構方面則仍由工研院申請 385 件最多。

國外法人方面，智慧局指出，中國阿里巴巴以 850 件創 2012 年來最高，繼 2017 年後再度奪冠，應用材料則以 663 件、年增 52%，位居第 2，東芝記憶體也以 299 件首次進入外國前十大，高通則申請 582 件、年減 42%，為前十大國外法人中申請件數唯一衰退。

智慧局進一步表示，隨著台積電專利申請量持續攀升，半導體設備廠美商應用材料、日商東京威力、荷蘭商 ASML 荷蘭公司、蘭姆研究公司、美商科磊股份有限公司，均有 9-52% 不等的成長。