

◆盤勢分析

1. 中國宣布新一波對美商品降稅，加上強勁財報與經濟數據激勵，美股道瓊、那指、標普三大指數再度寫下歷史新高紀錄，終場美股四大指數漲跌幅介於 + 0.01% 至 + 0.67%，其中以那斯達克指數最為強勢，台積電 ADR 上漲 0.17%。

2. 量價及技術面：

（1）量能：指數連續三日量縮上漲，有量價背離疑慮。

（2）均線：站上 5 日線，下檔支撐為 11,600 點附近，上檔壓力 11,850 點附近。

（3）技術指標：KD 向上黃金交叉，短線仍有機會持續反彈。

（4）觀盤指標股：觀察 2330 台積電能否站上月線。

3. 櫃買指數上漲 1.35%，收在 144.31 點。短線支撐為 142 點附近，壓力為 146 點附近。

4. 觀盤重點：台股年後因武和疫情造成崩跌，所幸美股持續創新高帶動反彈，不過就技術面而言，短線上檔季線之上的解套壓力仍在，不宜過度追價，操作上建議避開法人持股較高的權值股，擇受惠疫情轉單的強勢股及公布營收較佳的績優股逢低布局做短線操作，並嚴格善設停損停利。選股方向可留意遊戲、記憶體、被動元件、CIS、工具機。

5. 美國晶片大廠高通（Qualcomm）上季獲利與營收、以及本季營收預測都優於市場預估，但警告新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）爆發，威脅手機產業，可能衝擊製造與銷售。

6. 武漢肺炎疫情持續延燒，台灣水泥龍頭 1101 台泥昨（6）日開出第一槍，宣布大陸多數工廠停工時間延後至 2 月 16 日，2 月 17 日復工，比各地政府規定的復工時間 2 月 10 日或 13 日更晚，今年營運恐難逃衝擊。

7. 驅動 IC 大廠 3034 聯詠公告 1 月合併營收 56.19 億元，寫下歷史單月次高表現。法人表示，聯詠受惠於 AMOLED 驅動 IC 需求大增，加上農曆春節前拉貨需求帶動 1 月合併營收大增，在 5G 需求持續成長帶動下，聯詠 AMOLED 驅動 IC 全年需求依舊可望抱持正面樂觀看待。

8. 受到武漢肺炎加上中國農曆春節影響，品牌廠庫存水位已經降至低水位，急需啟動補貨需求。法人表示，IC 設計廠 2458 義隆正針對觸控板模組、指向鍵（Point stick）等產品線緊急趕工，可望力拚在 2 月底前出貨，第一季合併營收仍有機會繳出年成長雙位數表現。

