譴責彈劾案！川普：我經歷了地獄

美國總統川普週四 (6 日) 於白宮發表勝利感言，慶賀彈劾案失敗，譴責對手不公地讓他度過地獄般的日子。

美國參議院週三 (5 日) 以 52 票比 48 票否決了川普「濫用權力」、「妨礙國會調查」的兩項彈劾指控，最終參議院宣判川普無罪，無需下台。

美國總統川普獲判無罪後一天，於白宮東翼發表勝利感言，時間長達一個多小時。

川普重申他與烏克蘭總統澤連斯基的通話「沒有任何不當之處」，而穆勒通俄門案調查的指控，全是胡說八道。

川普稱：「如果我沒有解僱美國聯邦調查局前局長詹姆斯 · 科米，那是一場災難，那我現在甚至可能不會站在這裡… 這 (些指控) 都是胡謅… 這真是地獄。」

川普抨擊民主黨人為非常邪惡和病態的人。

川普稱：「眾所周知，我的家人、我們偉大國家和我們的總統受到一些非常不誠實和腐敗的人的嚴峻考驗。他們竭盡全力摧毀我們，嚴重傷害我們的國家。他們知道自己的所作所為是錯誤的，但他們優先考量自身利益為主，遠勝於這個偉大的國家。」

川普高舉《華盛頓郵報》報紙。(圖片：AFP)

川普高舉《華盛頓郵報》報紙，頭版頭條標題為「川普無罪」，他打趣道：「我可以把它帶回家，也許會把它框起來，這是我在《華盛頓郵報》上唯一的好標題。」

最後，川普向被捲入彈劾案的家人致歉，女兒伊凡卡 (Ivanka) 和第一夫人梅蘭妮亞 (Melania Trump) 隨後走上台擁抱川普。

川普向被捲入彈劾案的家人致歉。(圖片：AFP)

民主黨表示，川普宣告無罪構成國會體制的失敗，參議員 Bob Casey 週四表示，沒有人相信他 (川普) 沒有做錯任何事。