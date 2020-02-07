法興大空頭：美債殖利率將迎負利率

法國興業銀行 (Societe Generale) 分析師認為，已在歐洲和日本蔓延的負利率很快就會傳到美國。

素有「法興大空頭」之稱的法興分析師 Albert Edwards 指出，在「通縮蕭條」情況下，聯準會將只能向貨幣系統投入更多資金，這會讓指標美國 10 年期美國國債殖利率降至 -1%，而 30 年期國債殖利率也為淪為負值。

Albert Edwards 在給客戶的最新報告中指出，隨著政策制訂者找維持經濟復更的方法，「美國財政擺爛的新水平」只會不斷升高。

Albert Edwards 表示：「我現在比以往更有信心，即將到來的通縮蕭條將使美債 30 年期殖利率降至 0% 以下。」

Albert Edwards 強調：「我還堅信，直升機灑錢將是擺脫通縮泥沼的最佳選擇，尤其是情況越來越明顯，現在各級政府的債務已經沒有辦法逆轉。冰河時代即將結束。」

全球約 11 兆美元的主權債務殖利率為負值。大多數德國、法國和日本的殖利率曲線都低於零，這是因為這些國家希望將場外資金引入系統，重振疲軟的經濟。

當債券投資人支付過高的債券溢價，以至於其息票回報實際上讓他們將資金借給政府而造成損失時，負利率就產生了。負存款利率在這些地區也很普遍。

美國總統川普也曾表示，想在美國嘗試負利率，美國的預算赤字達數兆美元，整體負債超過 23 兆美元。

現代貨幣理論 (MMT) 的想法在美國越來越受到歡迎，支持該學說的學者認為，政府應該利用財政刺激措施來提振經濟，只要通貨膨脹率低，赤字就無關緊要，故希望像聯準會 (Fed) 這樣的中央銀行保持低利率，以減少高赤字所需的借貸成本。

Albert Edwards 指出，「你可以將其稱為現代貨幣理論，也可以將其稱為『財政和貨幣合作』，隨便哪個名字都行，但是要解決這種混亂局面只有一種現實的方法可行，那就是讓政府不再擴大債務。」

Albert Edwards 進一步表示：「但有人會真的相信任何民主選舉產生的政府，會願意為拖延財政定時炸彈而提高稅收或削減政府支出以及未來的退休金和醫療福利嗎？他們當然不會！」

他寫道，任何企圖這樣做的政府都將遭受民眾的大肆抨擊，故預期美國財政問題，估計只會越來越大。