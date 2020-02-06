PA族群Q1不淡 穩懋1月營收年增逾6成

PA 三雄 1 月營收出爐，砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 今 (6) 日公告達 20.17 億元，月減 11.97%、年增 60.47%，連續 7 個月營收維持 20 億元以上，面對肺炎疫情升溫，穩懋表示，產能皆在台灣，因此受影響程度有限。

穩懋強調，今年 5G、基礎建設等需求仍在，因此既有擴產計畫不會改變，依照原計畫將在桃園龜山廠擴增產能，月產能增加 5000 片，相關機台將在第 2 季進駐完畢，將視客戶需求投產，提升月產能至 41000 片。

穩懋也預計 2 月 12 日舉辦法說，預期市場除將關注營運展望外，肺炎疫情是否影響上下游供應鏈、客戶需求也都將成為法說重點，不過因應疫情升溫，穩懋也公告原實體法說改為電話法說。

而受惠今年 5G 手機、基地台商機，PA 族群表現淡季不淡，宏捷科 (8086-TW) 1 月合併營收達 2.69 億元，月增 0.82%、年增 137.96%，續創近 48 個月以來新高，也將辦理現金增資，擴建無塵室與購置機器設備。

全新 (2455-TW) 1 月合併營收，達 2.17 億元，月減 3.63%、年增 52.08%，為連續 11 個月站穩 2 億元大關，展望未來，全新表示，近期疫情發展客戶訂單不明朗，但粗估供應鏈受影響有限，後續持續評估，仍看好 5G、ToF(飛時測距) 滲透率提升，將成今年營運動能。