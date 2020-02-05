〈能源盤後〉中國需求一夕消失 原油收逾一年低點 WTI首次收跌破50美元

週二 (4 日) 交易，由於需求擔憂繼續困擾市場，原油期貨價格吐回稍早漲幅，最終收低，且 WTI 原油期貨價格一年多來首次收盤跌破每桶 50 美元。

中國爆發新型冠狀病毒，導致原油價格昨日跌入熊市，即使 OPEC 與其盟國為因應此情形而考慮擴大減產，油價仍持續下跌。

Investing.com 高階商品分析師 Barani Krishnan 表示，「大家都知道，如果沙烏地阿拉伯想要挽救原油價格在當前危機中進一步下跌，他們會做得比其他 OPEC 國家還多。」

「過去原油遭拋售一直是因為供應過剩，但這次不同，新型冠狀病毒危機跟需求的關聯更大，需求幾乎是一夕之間消失，且一切發生在單一來源：中國。」

《華爾街日報》與其他外電報導，OPEC + 正考慮進一步減產 50 萬桶，但根據周二報導，也有可能擴大減產 80 萬桶 / 日至 100 萬桶 / 日，官員表示本週將發布建議，可能下週某一時刻將會在 OPEC 與其盟國的會議上做出最終決議。

OPEC 網站仍標示下一回 OPEC 會議時間在 3 月 5 日，隔日為 OPEC + 會議。

3 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 50 美分或 1%，收每桶 49.61 美元，為最前月契約自去年 1 月 7 日以降最低收盤價。

前一日 WTI 甫跌入熊市，較 1 月 6 日近期高點 63.27 美元下跌 20.8%。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 49 美分或 0.9%，收每桶 53.96 美元，為最前月契約自 2018 年 12 月 31 日以降最低收盤價。

前一日 Brent 甫跌入熊市，較去年 9 月 16 日近期高點 69.02 美元下跌 21%。

截稿前，中國境內武漢病毒已有 20530 人確診、426 人死亡。境外也有確診病例，且 WHO 和美國上週均已宣布其為緊急公衛事件。

市場參與者擔心該病毒的擴散恐持續衝擊中國經濟，中國是全球第二大經濟體也是最大的原油進口國。市場擔心中國原油需求銳減，同時也擔心全球原油生產太強勁，恐怕價格難以合理上漲。

AxiCorp 首席市場分析師 Stephen Innes 表示，「擔心中國需求遭破壞以外，全球供應端狀況也令人擔心，這些都令我悲觀。」

他也提到對冠狀病毒發展的恐慌，雖然死亡率低可以讓市場稍微安心，但「被困住的人數龐大，且消費者行為改變的狀況令人震驚。」

投資者靜待週二稍晚的 API 原油庫存報告，以及週三更受矚目的 EIA 原油庫存報告。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期上週 (1/31 止) 原油庫存增加 300 萬桶，達 4.347 億桶。汽油庫存增加 190 萬桶，刷新高紀錄 2.632 億桶。蒸餾油可能小降 10 萬桶至 1.446 億桶。

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